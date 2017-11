Sito Alonso, de cara al Clásico: "No me esperaba la salida ante Efes, hay que corregirlo"

EUROPA PRESS

El entrenador del FC Barcelona Lassa, Sito Alonso, ha manifestado este viernes que de cara al Clásico del domingo ante el Real Madrid necesitan corregir el mal inicio de partido que tuvieron el jueves ante Anadolu Efes en la Euroliga y que les acabó por costar la derrota (85-89), y ha añadido que para detener a Luka Doncic deberán trabajar en equipo.

"Ayer tenía la sensación de que el equipo estaba preparado para competir, así lo veía en los entrenamientos, y no esperaba la salida a pista que tuvimos. A ver si podemos corregir esta situación, saliendo así es difícil mantener lo que quieres como señas de identidad", manifestó en rueda de prensa.

Y es que el Barça Lassa acabó el primer cuarto once puntos abajo (15-26), un lastre que les pesó demasiado en una mala noche en general. "Quiero transmitir a los jugadores que es la primera vez que lo viven, com para mí, de que es un partido especial. Voy a intentar no focalizar al equipo en ese partido sino corregir de inmediato la manera de jugar los primeros minutos de ayer", recalcó.

También lamentó que la intensidad en el partido ante Efes no se acercara a lo deseado. "El entrenamiento es de una intensidad un millón de veces superior a la del partido de ayer. Que salgas a jugar ante tu afición y tras ganar a Olympiacos o Bilbao y ante un equipo que necesitaba la victoria imperiosamente, que tú muestres que no la necesitas de esa manera es algo a mejorar y faltar a lo que queremos", argumentó.

"Robamos más balones que perdimos en un partido donde la intensidad no fue nuestro denominador común. Las decisiones arbitrales quedan fuera de cualquier discusión, nos está pasando en varios partidos. Tenemos claro que la versión buena es la que tiene esos alicientes (intensidad, rebote, trabajo...) y no con un perfil bajo", aseveró en este sentido.

Preguntado por sus dos bases, aseguró que el trabajo de Thomas Heurtel está siendo bueno y de "nota alta" mientras que de Phil Pressey, al que ha elogiado anteriormente, le achacó que anoche no tuviera la intensidad demandada. "Pressey cuando no juega al cien por cien de intensidad no puede jugar. Lo tiene claro. Ha venido para dar una intensidad constante durante todo el partido", le apeló.

Por otro lado, sobre el Real Madrid, negó que estén pagando o vayan a pagar los efectos de tener lesionados, como Llull o Ayón o anteriormente Randolph. "Tienen una plantilla muy larga y unos automatismos de años atrás que les permite afrontar esas bajas mejor. Ahí tienen una ventaja respecto a otros equipos. Cuando los demás vengan quizá se compensen esos 'minutajes'", comentó.

"Para parar a Doncic hay que ser agresivos, tener a varios jugadores en su marca, dominar el rebote, no permitir el pase que tiene por su altura tras bloqueo directo. Son muchas cosas para lo que tenemos que estar preparados, si no no sería Doncic", manifestó sobre cómo parar a la joven perla eslovena, ya referente ofensivo del Real Madrid.

También comentó que la situación política en Catalunya puede afectar al ambiente del Clásico en la capital. "Está influyendo, es la realidad. La influencia de la situación política en este momento a los dos representantes a nivel de baloncesto de Madrid o Catalunya quizá sí afecta. Más aquí, la reivindicación en nuestro campo es mucho más alta. Hay que respetar las opiniones de todo el mundo", argumentó.