Sebas Saiz: "Eslovenia puede tener un poco más de conexión, pero no estamos preocupados"

El pívot de la selección española Sebas Saiz reconoció su particular motivación por jugar con España y hacerlo en Burgos este domingo, en la segunda jornada del estreno de la clasificación para el Mundial 2019, donde se medirán a una Eslovenia con "un poco más de conexión" en sus jugadores, algo que no preocupa a los de Sergio Scariolo.

Saiz fue uno de los destacados en el primer encuentro ante Montenegro y ante su afición confía en seguir la misma línea. "De la afición de Burgos espero que nos den a la Selección lo mismo que me han dado hasta ahora Es una afición increíble, no se le puede pedir nada más, espero que mañana hagan lo mismo para ayudarnos", explicó.

Además, el pívot madrileño reconoció que Eslovenia lleva una convocatoria con más habituales, pero aseguró que no están preocupados. "Algo hemos analizado ya, pero en las próximas horas vamos a profundizar más en el 'scouting'. No estamos preocupados por el hecho de que ellos mantengan muchos jugadores del Eurobasket, porque nosotros también estamos preparados. Puede que tengan un poco más de conexión pero no estamos preocupados", indicó.