Scariolo: "Lo que hace Doncic con 18 años me hace frotarme los ojos"

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, ha calificado como "impresionante" el rendimiento de Luka Doncic en este Eurobasket hasta el punto de que le hace frotarse los ojos, antes de la semifinal de este jueves ante Eslovenia, un rival al que "los pocos entendidos dan poco crédito", pero que les exigirá estar "cerca de la perfección".

"Es impresionante cómo está jugando Luka. Pensar que un jugador de 18 años esté haciendo lo que está haciendo me hace frotarme los ojos. No te crees que pueda hacer eso con 18 años. Es algo para quedarse boquiabierto", se rindió Scariolo ante la prensa, reconociendo que ha visto los siete partidos de Eslovenia en el torneo y que le ha "impresionado" todo el equipo.

"Llevan una trayectoria fantástica, no han perdido ni contra grandes equipos, y se saben adaptar a tanteo bajo o tanteo alto. Es un equipo súper completo y muy bien estructurado, con los roles muy definidos y una solidez defensiva que muy pocos equipos tienen. Tiene dos puntos claros de producción ofensiva muy identificados, Dragic y Doncic, pero hay dos jugadores que me preocupan especialmente", desgranó.

En cualquier caso, el de Brescia aclaró que le preocupa más la "eficacia defensiva" de los eslovenos. "Tienen energía y capacidad ya demostrada para defender bien. No debemos impacientarnos y debemos buscar nuestro momento, que no nos precipitemos ni nos coja la ansiedad como nos pasó ante Alemania en algún momento. Que tengamos mucha tranquilidad porque los puntos llegan. Hambre de anotar como equipo, no individualmente", pidió, explicando lo que no le gustó del duelo ante Alemania.