Scariolo: "Queremos terminar el campeonato con la cabeza alta"

El seleccionador nacional de baloncesto, Sergio Scariolo, dejó claro la intención del equipo de colgarse una medalla ante Rusia (domingo, 16 horas) y "terminar el Eurobasket con la cabeza alta" tras la derrota con Eslovenia en semifinales.

"He compartido momentos muy buenos y otros no tanto, pero en esos menos alegres me ha demostrado cómo se comporta un gran deportista. Pero la coincidencia con el partido más importante nos ocupa al 100% y queremos afrontarlo como siempre lo hemos hecho, con un equipo unido", dijo.