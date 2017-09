Sastre: "Si tengo algún rol en este equipo es aportar todo en defensa"

El jugador de la selección española Joan Sastre se mostró muy satisfecho con el papel que está desempeñado en el combinado nacional durante el Eurobasket al ser el hombre más utilizado por el seleccionador Sergio Scariolo y aseguró que si tiene "algún rol en este equipo" es el de "aportar en defensa".

"Si algún rol tengo en este equipo es aportar todo en defensa. Para eso siempre estoy preperado. Scariolo ya me lo dijo antes de venir y es verdad que tengo que ser importante en el tramo final. Si me decís hace un par de meses ni me lo creería", dijo en relación a su importancia en el esquema de la selección española.