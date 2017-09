Sastre: "Cuanto antes nos adaptemos a este ritmo mejor nos vendrá"

El alero español del Valencia Basket Joan Sastre advirtió de la dificultad del calendario para esta nueva temporada en la que el reciente campeón de la Liga Endesa debe "adaptarse" para cumplir unos objetivos que ve posibles gracias a que el equipo cuenta con "una plantilla bastante amplia".

En el Valencia Basket hay unas expectativas muy altas después de la exitosa temporada 2016-17. Aunque Sastre asegura que el equipo buscará "trabajar como el año pasado o incluso más" para repetir este año, quiere calmar los ánimos entendiendo que "hay que ser consciente de lo complicado que es" y que "no todos los años serán tan bonitos como este".

En la vuelta a su club, una de las primeras tareas era la de conocer a Txus Vidorreta, su nuevo entrenador. "Yo no conocía a Vidorreta de nada y cuando llegué me transmitió toda la confianza del mundo, me dijo que tenía confianza en mi y quería que jugara como el año pasado. Nos conocemos poco porque hemos hecho solo dos entrenamientos juntos, así que en esta semana podremos conocernos más tanto entrenadores como jugadores nuevo, y a partir de ahí iremos para arriba", comentó.