San Emeterio: "Vamos a jugar la Euroliga sin miedo ni complejos de inferioridad"

El alero del Valencia Basket Fernando San Emeterio dejó claro que afrontarán "sin miedo ni complejos de inferioridad" su vuelta a la Euroliga, una competición a la que retornan tras varios años de ausencia y con el aval de hacerlo como "campeones" de la Liga Endesa.

"Yo sigo teniendo la esperanza de que haya acuerdo y si no veremos lo que podemos hacer", deseó el jugador internacional. "No analizo demasiado estas cosas. Pregunto si hay partido y voy y juego, me gusta jugar al baloncesto y no analizo demasiado los sistemas de competición", sentenció.