Roland Smits (Montakit Fuenlabrada), elegido mejor jugador joven de la Eurocup

El alero letón del Montakit Fuenlabrada, Roland Smits, ha sido elegido mejor jugador joven de la Eurocup, un premio que en su momento ganaron actuales jugadores importantes de la NBA como Kristaps Porzingis o Jonas Valanciunas.

Smits, que juega tanto de alero como de ala-pívot, ha promediado en la Eurocup casi 10 puntos y 3 rebotes en 22 minutos por partido, con unos promedios de 60,4 por ciento de acierto en tiros de dos y 49 por ciento en triples.

"Estas cosas no pasan cada día y me servirá para seguir trabajando duro y seguir adelante. Aunque es un premio individual, he podido conseguirlo gracias al trabajo de mis compañeros y entrenadores, los de esta temporada y también los de las temporadas anteriores que me han ayudado a crecer como jugador", valoró Smits en declaraciones facilitadas por su club.

El letón, que fichó por el Fuenlabrada cuando aún era cadete, ha disputado ya 81 partidos en la Liga Endesa y esta temporada está teniendo un papel cada día más relevante, promediando 8 puntos y 3,6 rebotes por partido en la competición nacional.