Los Jazz de Ricky vencen a los Nuggets de Juancho y Calderón regresa a la titularidad con los Cavaliers

Los Utah Jazz de Ricky Rubio sumaron una nueva victoria tras imponerse por 106-77 a unos Denver Nuggets que tuvieron a Juancho Hernangómez en su quinteto titular, mientras que José Manuel Calderón firmó un gris encuentro en su regreso a la titularidad en la victoria de Cleveland Cavaliers sobre Miami Heat (97-108), marcada por la expulsión de LeBron James.

Por su parte, Juancho Hernangómez empezó como titular y aunque no estuvo fino en el tiro, con 3/9 para sumar 7 puntos, sí ayudó en el rebote y con diez capturas fue el mejor en este aspecto de los suyos, que lamentaron la ausencia de Paul Millsap y que tuvieron en la figura de Gary Harris, con 18 puntos, a su hombre más destacado en un partido igualado antes del descanso (48-49), pero donde la defensa de Utah marcó la diferencia en la reanudación permitiendo sólo 28 puntos.

Esta victoria eleva a Utah Jazz hasta la octava posición de la Conferencia Oeste, con un balance todavía negativo con diez victorias y once derrotas, y les acerca precisamente a los Denver Nuggets, quienes ocupan la séptima plaza con once victorias y nueve derrotas.

En el resto de la jornada, Cleveland Cavaliers venció a Miami Heat por 108-97 en el regreso de José Manuel Calderón al quinteto inicial. Sin embargo, el veterano base no aprovechó las ausencias de Derrick Rose e Isaiah Thomas y no tuvo una gran aportación ofensiva. En 16 minutos de juego, no lanzó a canasta y apenas logró un punto desde el tiro libre, más dos rebotes y tres asistencias.