Reyes: "Estoy preparado para jugar muchos años más"

El capitán del Real Madrid, Felipe Reyes, ha explicado que su renuncia a la selección española se debe a que tenía que "realizar un sacrificio" por su club, al que dedicará todo su trabajo a sus 37 años, aunque ha aclarado que, lejos de ver cerca retirada, se siente "preparado para jugar muchos años más".

"Yo de momento me encuentro muy bien físicamente, pero sobre todo mentalmente. Cuando tienes 37 años lo peor ya es la cabeza. En este caso estoy bien, la familia me apoya y estoy preparado para jugar muchos años más", aclaró.

Además, Reyes explicó por qué la presentación de la Liga Endesa, celebrada el pasado lunes, fue el momento escogido para anunciar su retirada del equipo nacional. "Lo dije el otro día porque todo el mundo me estaba preguntando por las ventanas FIBA y dije que es algo que a mí ya no me compete. Tuve que soltar la bomba", zanjó.