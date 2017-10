Randle: "Willy Hernangómez me dijo que me lo iba a pasar muy bien aquí"

El nuevo base estadounidense del Real Madrid, Chasson Randle, ha reconocido que conversó con su excompañero Willy Hernangómez para que le hablara del equipo blanco y que el pívot español le aseguró que se lo "iba a pasar muy bien" si se decidía a dar el paso, como finalmente hizo.

"Willy es un buen amigo mío, jugué con él la temporada pasada en los Knicks y me dijo que me lo iba a pasar muy bien aquí. Me gustó que me lo dijera y hasta el momento no le ha faltado razón. Estoy disfrutando aquí y Willy lo está haciendo genial en Nueva York. Le deseo lo mejor", dijo Randle sobre su excompañero en la NBA.