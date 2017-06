Prigioni: "Muchas veces me imaginé entrenando al equipo"

El nuevo técnico de Saski Baskonia Pablo Prigioni afirmó en su presentación que "muchas veces" se ha imaginado "entrenando al equipo", y apuntó que no tiene "miedo" a que su debut en los banquillos "salga mal" porque "siempre" ha enfrentado "retos difíciles".

