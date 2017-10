(Previa) El Valencia Basket busca un estreno victorioso de La Fonteta

El Valencia Basket, actual campeón de la Liga Endesa, jugará este miércoles (21.00 horas) su primer partido oficial en La Fonteta con la visita del Monbus Obradoiro, mientras que Iberostar Tenerife y Herbalife Gran Canaria se enfrentarán al UCAM Murcia y al Tecnyconta Zaragoza, respectivamente.

El equipo de Txus Vidorreta sufrió para sumar su primera victoria en el torneo ante el Real Betis Energía Plus, al que batieron el pasado domingo por 80-90, demostrando de nuevo su poderío ofensivo, personificado en la figura de uno de los nuevos, el escolta Erick Green, autor de de 27 puntos con 9/11 en tiros de dos y un total de 29 de valoración.

Moncho Fernández, que no puede contar con Jordan Bachynski, espera de nuevo la mejor versión de Matt Thomas para intentar superar a una de las 'bestias negras' del Obradoiro, que tiene un balance negativo de 13-1 ante un Valencia Basket que se ha llevado los diez últimos enfrentamientos entre ambos.

Por su parte, el primer líder de la temporada, el Iberostar Tenerife también se estrenará en casa ante el UCAM Murcia, aunque no forma oficial porque ya lo hizo para conquistar la Copa Intercontinental, el segundo título internacional del club tinerfeño que aspira a dar un paso más este año.

Los hombres de Luis Casimiro volverán al escenario donde el año pasado se impusieron por unos sonrojantes 45 puntos (57-102). Además, en los últimos años, el conjunto grancanario tiene mucha facilidad para ver aro en la cancha zaragozana, donde no pierden desde la temporada 2012-2013 (69-53).

El equipo de Jota Cuspinera no comenzó con victoria su andadura en la temporada doméstica tras dejar escapar la victoria en el Fontes do Sar y sabe que debe hacerse fuerte en el Principe Felipe si no quiere pasar apuros. Para batir a una de las defensas más duras de la Liga Endesa, necesitará la mejor versión de los nuevos Gary Neal, Janis Blums y Nikola Dragovic, los mejores en Santiago.