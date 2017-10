Previa del Valencia Basket - Unicaja Málaga

Valencia repite duelo nacional ante un Unicaja en receso

Dos jornadas de Euroliga que para Valencia Basket podrían ser de Liga Endesa. No se mide a desconocidos, sino a viejos rivales con caras nuevas. Ante Baskonia, un triunfo a domicilio sólido y de graves consecuencias para los vitorianos, con el adiós de su técnico. Ahora, ante Unicaja, buscarán un nuevo triunfo que les sitúe en la zona noble con plenas garantías de empezar a ser un rival a tener en cuenta.

Si el Valencia Basket, vigente campeón de la ACB, no quita el pie del acelerador puede poner en aprietos a cualquiera. El 63-80 en el Fernando Buesa Arena o el triunfo en casa contra Anadolu Efes (78-71) han hecho olvidar el tropiezo inicial ante el Khimki en Moscú (75-50), donde cayeron luchando hasta el final.

Los de Plaza no pudieron darle una nueva victoria a su afición en el Martín Carpena. Pese a llevar la iniciativa durante buena parte del choque (22-15 y 58-54), el cuadro germano no se dio por vencido. Pese al 76-76 en los últimos minutos, liderados por Shermadini, Unicaja no fue capaz de ampliar su renta y lo pagó con una derrota que les deja con 1-2 en el balance por el 2-1 'taronja'.