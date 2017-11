Plaza: "No voy a hablar con ningún jugador para que vaya o para que no vaya con la selección"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ha asegurado que no va a "hablar" con ningún jugador para que renuncie a jugar las ventanas FIBA con su selección para poder disputar la Euroliga con los andaluces, y ha reiterado que "sobreexplotar a los jugadores es malo", además de advertir que deben ser "sólidos" en casa durante la competición continental, en la que este viernes reciben al Estrella Roja de Belgrado.

"Lo que dice Zeljko (Obradovic) define bastante el carácter de los entrenadores; muchos jugadores de gran prestigio y que juegan en la NBA, que entienden la cuestión europea... Estamos casi todos con el mismo parecer. No voy a hablar con ningún jugador para que vaya o para que no vaya. Los jugadores tienen unas horas de entrenamiento y una planificación de la temporada y será el club quien decida lo que tenga que hacer. Hay que sentarse todo el mundo al mismo tiempo, FIBA, Euroliga y ACB, y planificar un calendario más consensuado que el que hay", declaró en rueda de prensa.

"Este es un tema del que debe hablar el club. Yo voy a entregar mi hoja de entrenamientos durante esos días. Me parece que no se puede tener dos plantillas para jugar el primer partido con un 'roster'... Son otros los que han de decidir, federaciones, jugadores y clubes", añadió.

"En la Euroliga nos gustaría llegar al partido del Real Madrid con un balance positivo, 4-3 sería genial. Me da miedo, porque no hago planificaciones a largo plazo, no voy partido a partido como Simeone, sino cuarto a cuarto. El equipo en Euroliga está donde está y en ACB me gustaría tener una victoria más", apuntó.