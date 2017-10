Plaza: "Sabemos cuáles son nuestras batallas, cualquier partido en casa es fundamental"

El entrenador del Unicaja Málaga, Joan Plaza, ha asegurado de cara al choque de Euroliga frente al Brose Bamberg (miércoles, 21.00 horas) que cualquier partido que se dispute en el Martín Carpena es "fundamental" y ha señalado que su equipo sabe cuáles son sus "batallas" en relación a los resultados obtenidos en partidos anteriores.

Por último, el preparador de los malagueños apuntó que tiene a su plantilla disponible y que su compromiso es total. "Se harán rotaciones cuando haya lesiones o cansancio. No hay problemas físicos en la plantilla, están todos bien. Ayer hubo entrenamiento para jugadores que no fueron de la partida ante el Real Madrid. Hay ganas, hacemos trabajo físico. El compromiso es total por parte de mis jugadores. Si creyeran que el partido no es importante no se hubieran presentado tantos jugadores ayer para entrenar", concluyó.