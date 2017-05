Plaza: "El Madrid es mucho más que Llull"

El entrenador del Unicaja, Joan Plaza, ha explicado que en la eliminatoria ante el Real Madrid "no solo hay que ir partido a partido, sino casi cuarto a cuarto" porque su rival tiene "capacidad para anotar fácil y romper el partido" y a la hora de la verdad "es mucho más que Llull".

"No solo hay que ir partido a partido, sino que hay que ir casi cuarto a cuarto porque tienen gente que tiene capacidad para anotar fácil y romper el partido. Mucha gente habla de Llull, que es el MVP de la ACB y de la Euroliga, pero evidentemente el Real Madrid es mucho más que eso. Hay jugadores con un talento enorme que serían titulares no solo en cualquier equipo ACB, sino en cualquiera de Euroliga", alabó Plaza ante la prensa.

"Nedovic ayer no entrenó, Brooks ayer no entrenó por el tobillo y hoy está con fiebre y Omic tiene una inflamación en la tibia. El parte es horrible, pero no hay miedo, no hay excusas, no hay lloros. No es la situación idílica pero es tiempo de Playoff y hay que apretar los dientes, sacar el cuchillo e ir a muerte", arengó.