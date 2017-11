Perasovic: "Ganar con el partido controlado es más de lo esperado"

El entrenador del Anadolu Efes Istanbul, Velimir Perasovic, ha comentado este jueves tras ganar al FC Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana (85-89) y lograr la primera victoria en lo que va de Euroliga que lo conseguido es "más de lo esperado" sobre todo por haber tenido el partido controlado hasta los dos minutos finales, con una reacción final del Barça.

Por otro lado, explicó el por qué de que Ricky Ledo no apareciera en su mejor versión en anteriores partidos. "Ha tenido un grave problema, una desgracia familiar, tuvo que marcharse y no jugó dos partidos pero no es sólo eso, cuando pierdes a un ser querido tu mente no está donde debe estar. No vimos su mejor versión por esto", anunció.