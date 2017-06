El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, mostró la alegría del nuevo campeón de la Liga Endesa después de conquistar el título en La Fonteta y en el cuarto partido ante el Real Madrid, con una "primera parte" que fue "la leche" y culminando una temporada histórica en la que no se rindieron a pesar de las derrotas en las finales de Copa del Rey y Eurocup.

El entrenador 'taronja' no quiso hablar de su futuro. "Ahora mismo sobra preguntar si es mi último partido con Valencia Basket. No se puede acaparar ningún titular de algo individual. Hoy hay que resaltar que esto es de todos, hemos trabajado en equipo y eso es lo único que resaltar. Hay que disfrutar el momento, porque este equipo pasa a ser legendario", apuntó.

"A nivel de trofeos, no había ganado nada o muy poco. Pero cuando consigues algo grande como esto y te ha costado mucho, eres más feliz. Me acuerdo mucho de mi familia y de la gente que me ha ayudado. De lo que estoy más orgulloso es que hemos sido muy fieles a unos valores, de trabajar en equipo, de entrenar muy duro con un punto de exigencia que no todo el mundo lleva bien", añadió.