Pedro Martínez: "La Euroliga ya tiene trascendencia para que le demos más por la racha"

El entrenador del Baskonia, Pedro Martínez, recalcó que el choque de este miércoles en la Euroliga ante el Panathinaikos, "un equipo muy completo", es uno más y que no deben darle "más trascendencia" por la racha que atraviesan, y aseguró que ve a los suyos "en buena línea".

El preparador baskonista ve "bien" a sus jugadores. "He hablado con varios, no están contentos ni tranquilos, pero conscientes de que no hay que bajar los brazos sino perseverar. Si juegas bien y tienes acierto te anima y al revés te desmoraliza y todo queda grabado por la historia reciente. En cambio, ahora te puede afectar anímicamente mañana y por eso tenemos que jugar bien, concentrados, en equipo y no bajar los brazos en ningún momento y en ninguna circunstancia", expresó.