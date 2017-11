Pau Ribas, sobre las ventanas: "Es una cagada de bastante gente"

El jugador del FC Barcelona Lassa Pau Ribas ha asegurado este miércoles que las ventanas FIBA y tener que obligar a un jugador a decidir entre jugar con su club o con su selección, al coincidir los partidos internacionales con los de la Euroliga, es un problema y una "cagada de bastante gente" que pone en aprietos a los jugadores.

"Que el jugador tenga dos competiciones el mismo día es incompatible e inconcebible, ya jugamos suficientes meses para jugar todo. Es una cagada de bastante gente, la mayoría de los jugadores querrá jugar con su club, no lo dejarás tirado en partidos importantes. Al elegir, siempre habrá una parte que piense que tomas la decisión incorrecta", manifestó a los medios este miércoles.

Por otro lado, el internacional español aseguró estar centrado en intentar ganar este jueves a Anadolu Efes en la Euroliga. "Tuvimos una mala racha de resultados, más que de juego. Debemos hacernos fuertes en casa y aprovechar que ellos no tienen victorias, aunque nos debemos preocupar de nosotros. No vale la pena fijarse en nada más que no sea ganar el partido", manifestó.