Pau Gasol: "Doncic será un jugador importante en la NBA, tiene todas las cualidades"

El pívot de la selección española Pau Gasol reconoció la gran progresión que vive el jugador del Real Madrid Luka Doncic, a quien ve con un futuro "importante en la NBA", líder de una Eslovenia que tratará este jueves de echar en semifinales a la vigente campeona en el Eurobasket 2017.

"Aquí todo el mundo nos quiere ganar, porque somos teóricamente los favoritos. No pienso en los tres europeos que hemos ganado. Solo pienso en que sería una pasada ganar otro oro", añadió un Pau Gasol líder histórico de anotación en el torneo. "Estoy contento por el récord de puntos, pero no me vuelve loco. Es consecuencia de mis compañeros y de los entrenadores que he tenido", afirmó.