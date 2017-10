Pascual: "La imagen del último cuarto es inaceptable"

El entrenador del Panathinaikos Superfoods Athens, Xavi Pascual, ha asegurado este viernes tras la derrota en el Palau Blaugrana ante su exequipo, el FC Barcelona Lassa (98-71), en la primera jornada de la Fase Regular de la Euroliga que la imagen dada en el último cuarto (33-17) fue "inaceptable" y que no se puede volver a repetir.

"Podíamos haberlo hecho mejor y no hemos sabido. En un futuro podremos hacerlo mejor. Traíamos una buena mentalidad, pero ha sido una sorpresa la mentalidad del equipo, no hemos tenido. No me esperaba que el equipo tuviera tan poca mentalidad para ganar el partido, ha sido una sorpresa", se sinceró el técnico catalán.