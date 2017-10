Pablo Prigioni abandona el Baskonia: "No me apetece seguir entrenando al equipo"

EUROPA PRESS

El argentino Pablo Prigioni dimitió como entrenador del Baskonia este miércoles después de la derrota (63-80) en la tercera jornada de la Euroliga ante el Valencia Basket, "frustrado por no hacer un buen baloncesto" y sin encontrar "señales" de mejora.

"No voy a comentar nada del partido. No voy a continuar siendo el entrenador del equipo. Me siento bastante frustrado por no estar cubriendo las expectativas que me puse yo principalmente y las que puso el club sobre mí", indicó en la rueda de prensa posterior al partido en el Fernando Buesa Arena.

Prigioni comunicó su decisión ante los periodistas, antes incluso de hablar con el club, poniendo fin a su primera experiencia como entrenador. "Voy a pedir disculpas a la afición y a todo el equipo porque no estoy siendo capaz de ayudar a estos jugadores a hacer un buen baloncesto", afirmó.

"Me siento muy responsable de cómo va el equipo y no quiero perjudicar más al club. Prefiero dejar el equipo a otra persona. Seguramente van a encontrar a un entrenador cualificado que ayude a salir de esta situación de tristeza que tiene el equipo", añadió.

El proyecto azulgrana con el argentino al mando no vivía un buen inicio de curso, con tres derrotas en Euroliga en otros tantos partidos y dos victorias en cinco duelos de Liga Endesa. "No me gusta utilizar excusas. La realidad es que el equipo no está en una buena situación", indicó.

"Es pronto para que venga alguien y que les quite esta depresión que tienen los jugadores. Por eso tomé la decisión y ya no hay chance de que la modifique. Prefiero dejarlo pronto para que el equipo tenga margen de reacción. Luego hablaré con el club porque todavía no he hablado", añadió.

"No me apetece seguir entrenando al equipo por todas estas razones. Es un día triste y jodido para mí. A los golpes se aprende y este es un golpe bien en los morros. Me había dado este partido para ver cómo reaccionaba el equipo pero no veo señales de que el equipo juegue como a mí me gustaría", finalizó.