El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, no quiso hablar de ciclos después de no lograr defender el título de Liga Endesa ante un Valencia Basket que se proclamó campeón este viernes en el cuarto partido del Playoff final, al tiempo que quiso felicitar a su rival por aprovechar "su momento" y alcanzar su primer título liguero.

"No creo que los ciclos deben medirse por victorias o derrotas, sería muy resultadista. Obviamente juego para ganar, ahora mismo estoy muy jodido. No sé qué pasará mañana, pero no pienso tanto en los ciclos. Sólo puedo hablar por mí. Pero no es mi peor momento como entrenador. Yo paso buenos momentos y malos momentos que no sabéis. He tenido muchos malos momentos y muchos más buenos. No es mi peor momento con el Real Madrid", afirmó.