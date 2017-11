Pablo Laso confirma la llegada de Tavares: "Lo normal es que juegue ante el FC Barcelona"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, confirmó que el pívot caboverdiano Eddy Tavares es el elegido para reforzar el juego interior del equipo, lastrado tras las lesiones de Ognen Kuzmic y la más reciente de Gustavo Ayón, y que espera que el nuevo fichaje pueda estar en el Clásico del domingo ante el FC Barcelona Lassa.

El vitoriano recalcó que siguen "desde hace tiempo y cuando ya estaba en el Gran Canaria" al caboverdiano. "Luego se marchó a la NBA y ahí no podíamos competir. Ha mostrado su deseo de seguir allí, pero por lo que sea no ha tenido la oportunidad y ya era el que queríamos tras la lesión de Kuzmic. No ha sido posible hasta ahora, pero personalmente estoy contento con que se cierre todo", indicó.