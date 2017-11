Oriola: "Me gusta todo de Doncic, ya lo sufrí contra España"

El jugador del FC Barcelona Lassa Pierre Oriola ha comentado de cara al Clásico de este domingo ante el Real Madrid que deberán jugar mucho mejor que en la derrota contra Anadolu Efes en la Euroliga de este domingo si quieren ganar a los blancos y, por otro lado, ha asegurado que de Luka Doncic le gusta "todo".

"Me gusta todo de Doncic, hace de todo. Ha dado un paso adelante, tiene 18 años y viene de hacer un gran Europeo, donde personalmente le sufrí contra España. Es un jugador total que marcará un época en Europa y si se va a la NBA, en la NBA", aseguró Oriola en rueda de prensa.

Ahora, en feudo rival, el pívot confía en no sufrir de nuevo ante Doncic y el Real Madrid en un partido "especial y diferente". "El Madrid es el máximo rival y encima en su campo, que será hostil y con una ambiente complicado por lo que está pasando en Cataluña también, no solo por ser el Barça. Será difícil, pero a la vez esperamos mejorar y hacer las cosas bien y ojalá nos dé moral tras la derrota de ayer poder ganar al máximo rival", manifestó.

"Pido al equipo ser consecuente con el trabajo hecho durante la semana. Contra Efes, Milan, Zalgiris o Murcia no jugamos como entrenamos. Ayer no nos sentimos cómodos en ningún momento, permitimos que el rival jugara fácil. No nos lo podemos permitir. Pido hacer las cosas que realmente hacemos bien", aseguró pensando todavía en la derrota ante Efes (85-89) de este jueves.