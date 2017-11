Oliver: "Es extraño estar aquí a mi edad, pero estoy encantado"

El base de la selección española Albert Oliver ha reconocido que "es un poco extraño" que su debut en el equipo nacional se vaya a producir con 39 años, pero ha apuntado que está "encantado" y que tiene "muchas ganas de hacerlo lo mejor posible" en los partidos contra Montenegro y Eslovenia.

"Me puse muy contento cuando me lo dijeron y también me quedé algo sorprendido. Es un poco extraño estar aquí a mi edad, pero estoy encantando desde el primer día. Tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible", dijo Oliver ante la prensa en Guadalajara, donde está concentrada la selección.