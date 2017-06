El jugador argentino de baloncesto Andrés Nocioni ha asegurado, tras jugar su último partido con el Real Madrid en la final de la Liga Endesa perdida ante el Valencia Basket, que se retira a sus 37 años "con la tranquilidad de haberlo dejado todo" y ha querido agradecer tanto a los equipos en los que ha militado como a la selección argentina su apoyo en todos estos años como profesional.

"Me retiro con la tranquilidad de haberlo dejado todo para los equipos en los que estuve, gracias al Real Madrid a pesar de no haber terminado festejando y gracias al Baskonia, donde me hicieron sentir como en casa", escribió en su cuenta de Twitter.