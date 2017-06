El jugador del Real Madrid Andrés Nocioni reconoció que el cuadro blanco está sufriendo "algún momento" de desconexión e "irregularidad" que han puesto al campeón contra las cuerdas en el Playoff final de la Liga Endesa, donde el Valencia Basket podría sentenciar el título este viernes en La Fonteta.

El argentino, que podría estar ante el último partido de su carrera, explicó que momentos de desconexión como el del miércoles en el tercer partido tienen al campeón en "mala posición". "A mí me da pena que el equipo, no sé si por cansancio físico o mental, en algún momento desconecta. Es algo que tenemos que trabajar hoy, tratar de prepararnos mentalmente lo mejor posible, porque creo que este equipo si está bien mental y físicamente es muy peligroso y difícil de ganar", afirmó.

El 'Chapu' vio ese bajón tras el varapalo de la eliminación en la 'Final Four' de la Euroliga. "Desde la Final Four no hemos jugado nuestro mejor basket, quizá nos afectó más de lo que pensábamos. Es normal que uno tenga la ilusión de ganar algo tan importante como la Euroliga y después nos juegue una mala pasada haber perdido de la manera en que se perdió con Fenerbahce. Pero somos un equipo que tiene mucha personalidad, un equipo que tiene mucho talento", indicó.

Además, el argentino no vio el problema en un jugador sino en el equipo. "Este equipo siempre ha demostrado que tiene personalidad. Esto no depende de mí, ni de Llull ni de Felipe Reyes, depende del equipo. En este momento cada uno tiene que hacer su evaluación y traer todo dentro de la cancha. Hasta ahora, mi mala sensación no es perder, porque se puede perder, sino porque creo que estamos perdiendo por dejarnos golpear y no tener reacción. Somos un equipo campeón y tenemos que tratar de reaccionar", finalizó.