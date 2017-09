Nedovic: "No recuerdo una liga tan fuerte"

El escolta serbio del Unicaja Málaga, Nemanja Nedovic, reconoció el gran trabajo de sus rivales en la Liga Endesa para reforzarse en esta nueva temporada, admitiendo que nunca había visto "una liga tan fuerte" y donde "muchos equipos pueden competir por los primeros cuatro puestos".

"Hay muchos equipos buenos y muchos jugadores NBA o de equipos de Europa que vienen a la ACB. No recuerdo cuándo la liga estuvo tan fuerte", señaló Nedovic durante la presentación de esta nueva temporada de la Liga Endesa. "Tenemos jugadores que han vuelto como Jaison Granger y muchos equipos que pueden competir por los primeros cuatro puestos", añadió.

"En la Supercopa creo que no pudimos jugar peor durante la primera parte ante el Valencia en un partido que fue raro. Hemos visto cómo tiré un 'air ball' desde la línea de tiro libre, algo que no me pasó nunca en la vida", destacó el escolta serbio. "Con equipos como contra el Valencia tienes que competir los cuarenta minutos y espero que el equipo dé un paso adelante para ser más regular cuando empiece la Euroliga y en los partidos importantes", comentó.