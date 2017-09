Navarro: "Me quedo con el Mundial, que estén tranquilos: los jóvenes vienen con fuerza"

El base español Juan Carlos Navarro se mostró emocionado tras disputar su último encuentro con la selección nacional, en el que logró el bronce al derrotar (93-85) a Rusia en el partido por el tercer puesto, afirmando que el equipo se encuentra en buenas manos de "jóvenes que vienen con fuerza" y recordando los mejores momentos, entre los que destacó el Mundial ganado en 2006.

"Me quedo con los buenos momentos. Ha habido más buenos momentos que malos. Me podría quedar con el Mundial y esa semana fantástica en Lituania. Me llevo muchos amigos y compañeros tanto en la pista como fuera. Los fisios, los compañeros, el staff...", respondió tras el partido en declaraciones a Cuatro que recoge Europa Press.