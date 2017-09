Navarro: "Sería muy raro una ACB sin Barça, Real Madrid, Baskonia y Unicaja"

EUROPA PRESS

El escolta del FC Barcelona Lassa Juan Carlos Navarro reconoció que afrontan esta nueva temporada "con mucha ilusión" y después de haber "fichado muy bien", mientras que dejó claro que espera que se arreglen las cosas en el baloncesto nacional porque sería "muy raro" una ACB sin su club, el Real Madrid, el Baskonia y el Unicaja.

"Veo el nuevo proyecto y con mucha ilusión. Creo que hemos fichado muy bien, pero también llevamos diciendo tiempo que la cosa va a ir bien y al final no va. Espero que no sea así este año, tenemos mucha gente nueva y hay que conjuntar muy bien al equipo. Es una temporada amplia y con muchos partidos, pero pinta bien y esperemos estar arriba que últimamente no pasa", se sinceró Navarro tras acudir a la presentación de la nueva temporada de la Liga Endesa.

El catalán lleva "cuatro días entrenando" y reiteró que "se ha fichado muy bien", celebrando que las cosas se hayan hecho "con más comunicación". "Me he dado cuenta que en el campo todo está superordenado y se mira por todo. Hay más comunicación, esa es la clave", advirtió.

A nivel personal, estará "preparado para lo que sea". "Me encuentro bien y espero seguir así, que es como puedo ayudar al equipo. En el primer amistoso disfruté de bastantes minutos y hay muchos partidos entre Europa y Liga por lo que habrá minutos para todo el mundo y cada uno tendrá su tramo de importancia", aseveró.

"Sin duda", reconoció Navarro preguntado por si había presión extra por la ausencia de títulos en los últimos años. "De hecho, en la presentación he salido representando a los cuartofinalistas y eso es muy raro. El Barça siempre te exige ganar muchos títulos y esperemos ir para arriba y cambiar la dinámica de estos años, y, sobre todo, competir", remarcó el catalán.

Por otro lado, confesó que "sería muy raro" una ACB sin el Barça, Real Madrid, Baskonia y Unicaja, clubes que amenazan con abandonarla si no se reduce la competición. "No me lo imagino, son los equipos punteros y más importantes. En los despachos es donde se tiene que arreglar todo y nosotros poner de nuestra parte que es jugar lo mejor posible al baloncesto", zanjó.

Finalmente, Navarro, que eludió hablar del tema político en Cataluña, recordó que el tema "delicado y complicado" de las ventanas FIBA ya no le "toca" por haber dejado la selección. "A todo el mundo le gusta acudir con su selección, pero cada vez hay más partidos. Espero que se arregle, con algunos cambios de partidos u horarios, pero por suerte no me toca", sentenció.