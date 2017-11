Montero: "Estamos esperando una respuesta de la Euroliga para que fije su jornada el martes"

El vicepresidente ejecutivo de la Federación Española de Baloncesto (FEB), José Antonio Montero, confirmó que están esperando "una respuesta de la Euroliga" para que fije la jornada en martes y así los jugadores, de los que tiene "la seguridad" de que están encantados de la convocatoria, puedan jugar los encuentros clasificatorios para el Mundial ante Montenegro y Eslovenia dentro de dos semanas.

"Hemos tenido conversaciones entre el presidente y los jugadores y ellos han mostrado su voluntad y deseo de estar con el equipo nacional. Tenemos la selección en la que menos jugadores se han perdido los grandes eventos en los últimos 10 años y eso no da la seguridad de que ellos están encantado de estar con nosotros", indicó Montero tras el entrenamiento de este martes de la selección absoluta femenina.

Ante lo apretado del calendario y la negativa de la Euroliga a cambiar su planificación, la FIBA ha hecho "una propuesta" a la máxima competición europea de clubes. "Estamos en la senda de encontrar soluciones pero no es fácil. La FIBA ha reducido la semana de concentración y en vez de jugar miércoles y domingo puso los partidos en viernes y domingo haciendo una propuesta a la Euroliga para que fijase su jornada al martes. Estamos esperando que dé una respuesta", dijo.

Además, preguntado por una posible sanción a los jugadores por no acudir con el combinado nacional, Montero afirmó que "no" llegarán a ese extremo. "Aún hay margen, trabajamos a todos los niveles con conversaciones con los clubes, el CSD y la FIBA para encontrar soluciones. Evidentemente, lo que más nos desagrada es que los jugadores se encuentren en una situación en la que tengan que elegir entre unos y otros pero no vamos a llegar a ese extremo", sentenció.