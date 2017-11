Mondelo: "Las jugadoras están con una motivación extraordinaria"

El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, ha asegurado que sus jugadoras tienen "una motivación extraordinaria" y que así lo han demostrado este sábado en la victoria sobre Bulgaria (42-92) en el primer partido de la primera ventana de la fase de clasificación para el Eurobasket 2019.

El preparador barcelonés destacó la intensidad con la que trabajaron sus jugadoras, que imprimieron un ritmo "muy alto". "Sabíamos que fuera de casa no podíamos conceder nada y que teníamos que invertir para llevar a Bulgaria hasta donde ya no nos pudieran seguirnos", subrayó.

"Hemos impuesto un ritmo muy alto, defensivo y ofensivo, con una rotación de balón muy alta, que al principio nos ha costado algunos errores en finalizaciones y en triples e incluso en pases. Pero al final ha llegado el momento en que nos hemos encontrado cómodas y anotar con facilidad y ellas ya no podían seguir nuestro ritmo defensivo", continuó.

Además, Mondelo explicó que el 'average' les puede ofrecer garantías en caso de final apretado. "El desarrollo del partido ha servido también para probar alguna cosita en el corto plazo de tiempo que hemos tenido, y seguimos invirtiendo de cara al futuro, sobre todo para el partido contra Holanda. Además, hemos ganado por una diferencia que no esperábamos para un 'average' general que siempre es importante en una liguilla. Ojalá no tengamos que depender de eso, seguramente no, pero tenerlo bueno siempre es mejor", finalizó.