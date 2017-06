El seleccionador español de baloncesto femenino, Lucas Mondelo, reconoció tras la intrascendente derrota de este lunes en el Eurobasket ante la República Checa (67-63) que si sus jugadoras no están "al cien por cien" les puede ganar "cualquier equipo", aunque el técnico decidió rotar y dar descanso a la 'tocada' Marta Xargay, y explicó que por momentos "dejaron de jugar al baloncesto".

Una derrota que el entrenador, de 49 años, atribuyó a la relajación de las suyas por su pase como primeras de grupo, así como a la buena defensa checa. "En parte no hemos estado bien e incluso hemos dejado de jugar al baloncesto en algunos momentos del partido", apuntó Mondelo, que sin embargo no quiso buscar excusas en las rotaciones.

"Es cierto que hemos rotado, que no había la misma tensión y que no ha jugado Xargay pero somos un equipo todas y no nos gustan las excusas, pero esto nos puede venir bien a la hora de recordarnos que si nosotros no estamos al cien por cien cualquier equipo nos puede ganar", mencionó de cara al choque de cuartos de final que les deparará con el vencedor entre el segundo clasificado del Grupo C y el tercero del D.