Mondelo, ante las ausencias de Palau y Lyttle: "Ouviña y Ndour estarán a la altura"

El seleccionador nacional de baloncesto, Lucas Mondelo, avisó de que "no hay rivales fáciles" de cara a los compromisos de clasificación para el EuroBasket 2019 ante Bulgaria y Holanda, el 11 y el 15 de noviembre, respectivamente y aseguró que las jugadoras Cristina Ouviña y Astou Ndour "estará a la altura" tras las ausencias de Laia Palau y Sancho Lyttle.

"Una cosa que he aprendido del deporte es que no hay rivales débiles. Es cierto que sobre el papel el equipo más peligroso es Ucrania, pero empezamos en Bulgaria, fuera de casa, y tanto en Euroliga como en selecciones un partido fuera de casa siempre es complicado", avisó el seleccionador.

Por su parte, la pívot cántabra Laura Nicholls, que estrena capitanía, bromeó con ello. "No le he pedido algún consejo a Laia, le he pedido todos", aseguró. A la vez que destacó el regreso de Cristina Ouviña y Astou N'dour. "Si están aquí es porque han demostrado que son jugadoras de nivel, que pueden aportar a este equipo y no tengo dudas de que lo van a hacer", comentó.