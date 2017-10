McRae: "Prigioni tiene mucha fe en mí"

El escolta estadounidense del Baskonia, Jordan McRae, ha explicado que no hace "mucho caso a las expectativas" que haya podido generar en la afición del equipo vitoriano y que solo se centra en "trabajar tan duro como pueda" para estar cuanto a las órdenes de un Pablo Prigioni que tiene "mucha fe" en él.

"Prigioni quiere que juegue muy duro y tiene mucha fe en mí, en lo que hago y en mi talento. Me va dar confianza para tomar decisiones sobre la pista y entender por mi cuenta las cosas que están bien y están mal. Me está ayudando a dar estos pasos", explicó Prigioni en declaraciones a Europa Press, tras la presentación en Madrid del acuerdo entre Euroliga y Endesa.

El norteamericano, de baja por una dolencia en el hombro izquierdo, explicó que "la lesión está yendo bien". "Ha sido la primera vez que me lesiono en toda mi carrera. Tengo muchas ganas de estar de vuelta en las canchas cuanto antes", dijo, añadiendo que no piensa en "las expectativas" que pueda generar.

"Solo pienso en trabajar tan duro como pueda y hacer todo lo que esté en mi mano para ayudar a mi equipo a ganar. Mi pensamiento es que si lo das todo no hay razones para estar nervioso. No tengo un objetivo personal, mi objetivo personal es el mismo que el del equipo: ganar todos los partidos que llegar cuanto más lejos posible en la Euroliga, ojalá que a la Final Four e incluso ganar el título", deseó.