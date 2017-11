Marc Gasol, sobre las ventanas: "Poner al jugador a elegir me parece muy, muy injusto"

El pívot español Memphis Grizzlies, Marc Gasol, cree que para los jugadores es "muy injusto" tener que elegir entre jugar con la selección o con sus clubes y, ante el problema que suponen las ventanas FIBA en plena temporada de NBA o Euroliga, opina que se debería solucionar a nivel de despachos sin que ello afecte al deporte ni a los jugadores.

"Poner al jugador a tener que elegir entre una cosa y otra me parece muy, muy injusto... ¿Qué hace el jugador? No puede decidir, se debe a un club y no puede decidir no jugar en el club para irse con la selección", aseguró en una entrevista en El Larguero de la Cadena SER recogida por Europa Press.

"La parte negativa es que puedes confundir al aficionado, no sabes si ese equipo va a jugar el Mundial o no, y eso puede generar un problema", apuntó en el lado contrario el de Sant Boi.

El internacional dejó claro que esta es su opinión, aunque él no debería decidir nada. "Los líderes de esto, los que mandan en la FIBA o NBA deben sentarse y buscar una solución, los jugadores no pueden elegir por ti, eso no es justo. El deporte es para que la gente disfrute, y si no damos un mensaje firme entre todos no beneficia al deporte", manifestó.