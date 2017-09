Luis Casimiro: "Hemos salido perdiendo en el nivel de dureza del segundo tiempo"

El entrenador del Herbalife Gran Canaria, Luis Casimiro, afirmó que el Valencia Basket cambió "la estrategia defensiva" tras el descanso y que salieron "perdiendo en ese nivel de dureza" y aseguró que no pueden estar "contentos" por el mero hecho de haber llegado a la final de la Supercopa Endesa.

De todos modos, el equipo grancanario tuvo "la fuerza para volver y competir hasta el final". "Estuvimos a un punto con la defensa sobre Green, que les dio aire, y luego fallamos la posesión. No hemos acertado y no hemos metido el rebote ofensivo", comentó.

El entrenador manchego, que dio la gracias al público por estar "genial" y lamentó "no poder ofrecerles el título", lamentó que les faltara intensidad en algunos momentos. "Cuando el partido se pone más duro hay que mejorarlo nosotros", añadió, dando "el 50 por ciento de mérito" a San Emeterio por su eclosión en el tercer cuarto y un "50 por ciento de demérito de la defensa".

"Tenemos que estar preparados para competir siempre. No se a dónde nos puede llevar, pero no podemos conformarnos. No se puede estar contento, porque aunque lleguemos a la final, hemos perdido. Vamos a ver nuestro nivel de exigencia y mejora continua para volver a estar en situaciones como esta. Entre decir y hacer, prefiero hacer", advirtió Luis Casimiro de cara al futuro.