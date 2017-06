El jugador del Real Madrid Sergio Llull lamentó la derrota ante el Valencia en el cuarto partido de la 'Final ACB' y aseguró que, pese a perder el título, la gestión deportiva debe "seguir confiando en el talento" del entrenador Pablo Laso y "en el de todo el equipo".

"Siempre he dicho que desde que llegó Pablo Laso se están haciendo las cosas muy bien. Hubo otro año que sólo ganamos la Copa y no nos volvimos locos. Es un varapalo, pero esto es deporte y aunque siempre quieras ganar a veces no puedes. Hay que seguir confiando en el talento de Pablo y en el de todo el equipo", dijo.