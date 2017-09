Lete: "Los clubes de Euroliga me han dicho que quieren jugar la Liga Endesa"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) aseguró que necesitan encontrar una solución con el conflicto existente con los clubes que juegan la Euroliga y que habrían amenazado con irse de la ACB, con los cuales se reunió este lunes y que le comunicaron que "quieren" seguir jugando en la Liga Endesa.

"Espero que no", afirmó en el programa 'El Transitor' de Onda Cero preguntado sobre si teme que Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia y Unicaja, los clubes que se marcharían en la temporada 2018-19 según las informaciones, puedan abandonar la ACB. "Trabajaremos para que no se produzca", añadió, recordando que esta nueva crisis ha tenido su "detonante" en el auto del juez que ha permitido al Real Betis Energía Plus jugar en la Liga Endesa pese a haber descendido deportivamente. "No tenemos otra cosa que hacer que respetar ley", recordó.