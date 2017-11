Laura Nicholls, nueva capitana de la selección española de baloncesto

La pívot Laura Nicholls ha sido la elegida por Lucas Mondelo para asumir la capitanía de la selección española absoluta femenina en los primeros partidos de la fase de clasificación para el Eurobasket 2019, relevando así a la que ha sido la capitana del equipo en los últimos años, Laia Palau.

Además, la santanderina se acordó de su "primera" convocatoria cuando le dieron la noticia. "Cuando me lo han comunicado me ha pasado por la cabeza mi primera convocatoria con la selección hace ya nueve años y todos los veranos en que he estado con el equipo, que han sido maravillosos. He tenido y tengo la suerte de coincidir con grandes jugadoras y muy trabajadoras pero sobre todo con un grupo que somos como una familia, un equipo de amigas por encima de todo", indicó.