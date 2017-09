Laso: "No he tenido un verano agradable, pero no se va a ir al mercado por ir"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, reconoció que no ha tenido "un verano agradable" por los percances físicos de los internacionales de su equipo, entre ellos el de gravedad de Sergio Llull, aunque puso por delante al conjunto por encima de la importancia del base, mientras que resaltó que la Supercopa Endesa es "un torneo oficial" y que su única idea es intentar conquistarla.

"No he tenido un verano agradable", confesó Laso este miércoles en rueda de prensa previa a la Supercopa Endesa, donde dejó claro que por la "trayectoria" del club en los últimos años no se va "ir al mercado por ir" para paliar la ausencia de Llull.