Laso: "Si pierdes, pierdes una Liga, otra cosa es como lo quieras vender"

EUROPA PRESS

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha destacado el "enorme respeto" que sienten por el Valencia Basket, su rival en la final de la Liga Endesa que comenzará este viernes, y, en referencia a la 'piel de cordero' que podría adoptar su rival, ha subrayado que "si pierdes, pierdes una Liga" y que "otra cosa es cómo tú lo quieras vender".

En el día de atención a medios previo a la final liguera, a Laso se le preguntó por las palabras de Fernando San Emeterio, quien destacó que no tienen "nada que perder" tras eliminar al Baskonia en semifinales.

"He jugado con Fernando, hemos sido compañeros -en Valladolid en la temporada 2002/03-. Yo era muy mayor y él era muy joven, y eso de que no tiene nada que perder... Si pierdes, pierdes una Liga, otra cosa es cómo tú lo quieras vender. 'No pasa nada si perdemos', vale, tú lo dices como quieras, pero te estás jugando una liga, el Valencia y el Real Madrid", aclaró Laso.

Sobre su rival, que disputará la final liguera 14 años después, el técnico reconoció que "el que llega la primera vez a algo puede tener un 'plus' de ilusión", pero aclaró que no es "mucho de estadísticas anteriores" y que lo que le "preocupa es la realidad", en el sentido de que habrá "un gran equipo enfrente y es una final de ACB".

"Han llegado a la final después de eliminar a dos grandes equipos en el Playoff. Han jugado la final de Copa, han jugado la final de Eurocup, y les tenemos un respeto enorme como equipo, pero intentamos centrarnos en lo nuestro y no nos consideramos ni más ni menos favoritos", analizó.

Pese a que ambos equipos se han enfrentado en varias competiciones este curso, Laso restó importancia a este conocimiento mutuo. "Ha habido temporadas que hemos jugado diez veces contra el Barcelona. Esta temporada hemos jugado tres veces contra el Valencia, tampoco es tanto. No me fío mucho ni del partido de Copa ni de los dos de Liga. Obviamente nos conocemos mucho, pero al final cada partido es diferente y los equipos han cambiado. Van Rossom, por ejemplo, ya no está", destacó sobre el base belga, lesionado hasta la próxima temporada.

PREFIERE NO VALORAR EL AÑO DEL BARCELONA

En cuanto al final de tradicional duopolio entre los dos 'grandes' del baloncesto español, Laso no quiso ni criticar la temporada del FC Barcelona, que este mismo miércoles ha despedido a Georgios Bartzokas, ni desvirtuar el rendimiento del Valencia Basket.

"Si Renfroe mete el último triple en Valencia la historia sería otra. La diferencia es tan pequeña en baloncesto que no me gustaría catalogar las temporadas como buenas o malas porque un jugador falle un tiro. No soy yo quién para valorar si lo que ha hecho el Valencia es porque otros no lo han hecho. El Valencia ha hecho las cosas muy bien y por eso está en la final", zanjó.

Lo que sí concedió el vasco es que "este año la Liga Endesa ha sido muy disputada". "Siete de los ocho equipos de Playoff han jugado una cantidad altísima de partidos sumando las competiciones europeas y eso ha hecho que el número de partidos perdidos haya igualado mucho la clasificación. Nosotros hemos sido capaces de ganar la liga regular con dos jornadas de antelación y eso habla muy bien del trabajo durante toda la temporada", reclamó.

En cuanto al estado físico de su plantilla de cara a esta final, explicó que "en principio están todos bien". "A estas alturas de la temporada es imposible un jugador que esté perfecto. Hemos jugado casi 80 partidos y todos tienen alguna cosa, pero también los del Valencia en esta fase de la temporada. El aspecto mental de una final hace que pases todo eso", concluyó.