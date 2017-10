Laso: "Me jode que el 'Chacho' esté en un equipo rival"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha reconocido que le "jode" ver a su expupilo Sergio Rodríguez en un equipo rival, antes del esperado reencuentro de este jueves con el duelo ante el CSKA Moscú, y ha firmado que el base canario complete "el mejor partido de su vida" siempre que la victoria se quedé en la capital española.

"Me jode que esté en un rival mío, preferiría verle en la NBA y no tener que competir contra él, pero lo entiendo todo. Su decisión no es algo solo emocional, hay muchos factores. Busca lo mejor para él, busca motivaciones y para él es un reto jugar en Moscú. Entiendo perfectamente que busque esos retos y le deseo lo mejor, salvo mañana", dijo Laso ante la prensa.