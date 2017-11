El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, se unió a las voces críticas con la lista de 24 convocados por la selección española para los partidos ante Montenegro y Eslovenia, clasificatorios para el Mundial de 2019, y situados en las fechas coincidentes con los partidos de Euroliga, recalcando que no comprendía que "los mejores" no hubiesen sido llamados, en relación con los 'NBA' nacionales.

"He visto lista y no veo a Ricky (Rubio), Marc (Gasol), Pau (Gasol) o Abrines. Creo que la selección es lo suficientemente importante para que jueguen los mejores. Como hombre de baloncesto no entiendo que los mejores no estén y no me parece la mejor lista", sentenció Laso ante los medios, donde no eludió responder por si Rudy Fernández, convocado por Sergio Scariolo, acudirá o no.