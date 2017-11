Laso: "No considero que estemos tan bien, todavía falta mucho por mejorar"

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, se congratuló porque hayan tenido un buen comienzo de temporada, pero advirtió que no se ve "tan bien" como se dice y que deben estar "preparados" para competir este miércoles ante un rival de entidad como el Khimki de Alexei Svhed.

"No considero que el equipo esté tan bien. Creo que hemos tenido buenos resultados y que las sensaciones han sido buenas, pero todavía nos falta mucha mejora, recuperar jugadores lesionados. No me veo tan bien y cuando ganas es verdad que pasa eso, pero no opino así. Hacemos cosas muy bien y todavía hay cosas que mejorar", expresó Laso este martes ante los medios.