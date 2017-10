Laso: "Vamos a buscar lo más parecido a Kuzmic"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, ha confirmado que van a fichar por un pívot debido a las lesiones que están afectando a su plantilla y que su objetivo es contratar a un jugador "lo más parecido a Kuzmic", descartando traer a otro extracomunitario porque eso les volvería "un poco tarumbas" por el tema de los cupos.

"Me gustaría fichar a Kuzmic, pero no está libre, está fichado por el Madrid y encima está lesionado. Vamos a buscar lo más parecido a Kuzmic. No vamos a traer un americano, ya tenemos tres extracomunitarios (Ayón, Randle y Thompkins) y nos volveríamos un poco tarumbas", explicó Laso ante la prensa.