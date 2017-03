Laso: "Sabíamos lo difícil que es ganar en Grecia"

El entrenador del Real Madrid, Pablo Laso, recordó la importancia de haber ganado al Olympiacos (73-79) en la jornada 28 de la Euroliga y aseguró que la dificultad de asaltar el pabellón de la Paz y la Amistad añade más valor al triunfo que les permite seguir siendo líderes en la máxima competición continental.

"Hay que felicitar a los jugadores por la victoria. Sabíamos lo difícil que es ganar en Grecia y ante el Olympiacos, que es un gran equipo y con mucho corazón. Hemos hecho un partido muy sólido aunque hemos tenido problemas con el rebote defensivo, con una gran actuación de Milutinov, tanto reboteando como anotando canastas", destacó Laso.

"Pero a pesar de todo hemos sido capaces de darle la vuelta en el segundo tiempo, y después de eso hemos conseguido tener más control en el juego", añadió el vitoriano, "muy feliz" por la victoria y por afrontar las dos últimas jornadas desde la cima de la clasificación.

Además, el preparador de los merengues también tuvo palabras para Matt Lojeski, que no pudo acabar el partido por lesión. "Estoy triste por las noticias sobre Matt Lojeski, que no parecen buenas. Espero que la lesión no sea grave", finalizó Laso.